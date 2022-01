Erhöhter Verkehr zum Ferienende sorgt für Staus und Unfälle

Memmingen

Das Ende der Weihnachtsferien wird in Schwaben von langen Staus und einigen Unfällen begleitet. Am Memminger Autobahnkreuz gab es acht Unfälle mit drei Verletzten und insgesamt rund 75.000 Euro Schaden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Am späten Samstagvormittag kam es dort, vor allem in nördliche Richtung, zu starkem Rückreiseverkehr, was zu massivem Stau auf der Autobahn 7 sowie zu Rückstau auf die Autobahn 96 führte.

Der folgenschwerste Unfall passierte auf der A 96 bei Buxheim. Ein 19-Jähriger übersah das Stauende an der Baustelle vor dem Autobahnkreuz Richtung München und prallte mit seinem Auto fast ungebremst auf das Heck eines 61-Jährigen. Dessen Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto eines 51-Jährigen und noch zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Der 61-Jährige, der 51-Jährige und dessen 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Insgesamt wurden bei den Unfällen am Samstag elf Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.