Erhebliche Gewittergefahr im Süden Bayerns

Am Samstagnachmittag und auch am Abend besteht im Süden Bayerns erhebliche Gewittergefahr.

Vor allem in Alpennähe sei die Gefahr besonders groß, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Franken soll dagegen weitgehend verschont bleiben. Die Gewitter im Süden kommen mit heftigem Starkregen und orkanartigen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter nach Osten ab.

Am Sonntag soll es in weiten Teilen des Freistaats regnen. Davon betroffen ist vor allem der Südwesten, in Unterfranken bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Schwaben und 24 Grad in Niederbayern.

Regen dominiert das Wetter in Süd- und Ostbayern auch am Montag. Im Nordwesten lockert es auf und bleibt meist trocken. In den Alpentälern kühle 11 Grad in der Spitze. Am Main dagegen Temperaturen von bis zu 20 Grad.