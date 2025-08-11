Erdgas aus Bayern: In Reichling wird gebohrt

Leicht erkennbar an dem rund 40 Meter hohen Bohrturm: Das Gasförderprojekt bei Reichling.

München

Im oberbayerischen Reichling unweit des Ammersees (Landkreis Landsberg) hat die umstrittene Bohrung nach Erdgas begonnen. Der Vorhabenträger habe der Regierung von Oberbayern am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass die Bohrarbeiten aufgenommen worden seien, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München.