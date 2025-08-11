AZ-Plus

Erdgas aus Bayern: In Reichling wird gebohrt

dpa |
Leicht erkennbar an dem rund 40 Meter hohen Bohrturm: Das Gasförderprojekt bei Reichling.
© Peter Kneffel/dpa
München

Im oberbayerischen Reichling unweit des Ammersees (Landkreis Landsberg) hat die umstrittene Bohrung nach Erdgas begonnen. Der Vorhabenträger habe der Regierung von Oberbayern am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass die Bohrarbeiten aufgenommen worden seien, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

