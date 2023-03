ERC Ingolstadt ohne Eishockey-Profi Marshall in die Playoffs

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt muss die Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga ohne Verteidiger Ben Marshall bestreiten. Wie der Verein am Montag mitteilte, fällt der 30-Jährige bis zum Saisonende wegen einer Unterkörperverletzung aus. "Für Ben tut es mir unheimlich leid, weil er in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt war und sich dann gleich in seinem Comeback-Spiel erneut verletzt hat", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan. Der Amerikaner Marshall absolvierte in dieser Spielzeit 35 Partien, sammelte dabei 16 Scorerpunkte. Ingolstadt startet am Mittwoch in die Playoffs. Gegner im Viertelfinale ist die Düsseldorfer EG.