Entlaufener Vogelstrauß mit Polizeihilfe wieder eingefangen

Bad Wörishofen

Ein entlaufener Vogelstrauß hat im Allgäu einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier sei aus seinem Gehege in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen und in unmittelbarer Nähe einer Staatsstraße herumgelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizisten hätten am Donnerstag einen Tierpfleger und mehrere vom Eigentümer verständigte Helfer dabei unterstützt, das Tier wieder einzufangen. Der Vogelstrauß sei unversehrt in sein Gehege zurückgebracht worden, der Autoverkehr war demnach nicht eingeschränkt.