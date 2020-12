Entlaufener Ochse tot an Bahngleisen gefunden

Brunnen

Ein vor vier Wochen in Brunnen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) entlaufender Ochse ist tot an einem Bahngleis gefunden worden. Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckten den Kadaver bei Bahnpflegearbeiten in einem dichten Gehölz. Die Bahnlinie führt vom Ortsteil Niederarnbach, wo der Ochse am 13. November entlaufen war, nach Brunnen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lasse sich nicht mehr nachvollziehen, wie lange der Ochse vor seinem Auffinden am Donnerstag bereits dort lag. Es werde davon ausgegangen, dass sich das Tier auf seiner Flucht verletzte und in dessen Folge verendete.