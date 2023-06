Entlaufene Kuh sorgt für Bahnchaos in Oberbayern

Eine entlaufene Kuh hat Gleissperrungen in Oberbayern und Zugverspätungen mit einer Gesamtdauer von 430 Minuten verursacht. Das Tier war am Montagabend an einem Bahnübergang nahe Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) gesichtet worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Gleise wurden beidseitig gesperrt und das Rind eine dreiviertel Stunde später am Bahnhof von Großkarolinenfeld gefunden.

13. Juni 2023 - 15:55 Uhr | dpa

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Großkarolinenfeld/Rosenheim Als die Polizei dort ankam, berichteten Zeugen, dass die Kuh in Richtung Rosenheim weitergelaufen sei. Der erste Versuch der Beamten sie einzukreisen, scheiterte und das Tier rannte entlang der Gleise weg. An der Stadtgrenze zu Rosenheim konnte die Kuh schließlich eingefangen werden. Kurz vor Mitternacht sei sie dem Sohn des Eigentümers übergeben worden. Das Tier war nach Polizeiangaben nicht verletzt. Elf Züge seien von den Gleissperrungen betroffen gewesen.