Entenfamilie watschelt über Autobahn: Kurzzeitige Sperrung

Eine Entenfamilie hat die kurzzeitige Sperrung der Autobahn 6 bei Nürnberg verursacht. Die Entenmutter sei mit neun Küken nahe der Anschlussstelle Langwasser über die Fahrbahn Richtung Heilbronn gewatschelt und an der Mittelleitplanke stehen geblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte der Verkehrspolizei sperrten die Autobahn für 20 Minuten und brachten die Tiere in Sicherheit.

02. Mai 2022 - 16:38 Uhr | dpa

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". © David Young/dpa/Symbolbild

Nürnberg Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag, als gerade wenig Verkehr auf der Autobahn herrschte, wie ein Polizeisprecher sagte. Daher sei es zu keinen größeren Staus oder Verkehrsbehinderungen gekommen.