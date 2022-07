Ennser über Vettel: "Vorbild für viele junge Sportler"

Nach der Rücktrittsankündigung von Sebastian Vettel hat ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser die Vorbildwirkung des Formel-1-Stars gelobt. "Sebastian Vettel hat eine herausragende Karriere hinter sich und hat insbesondere den deutschen, aber auch den Fans weltweit besondere Momente beschert. Er ist einer der ganz Großen des Sports", erklärte Ennser, der auch Rennkommissar in der Formel 1 ist.

München/Budapest

Mit seiner "herausragenden Karriere" und "seiner sympathischen Art ist er ein Vorbild für viele junge Sportler und Menschen - auch weil er sich intensiv für Nachhaltigkeit einsetzt". Der viermalige Weltmeister Vettel (35) von Aston Martin will zum Jahresende seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse beenden. An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 in Ungarn.