Empörung nach Impfung für Rathaus-Mitarbeiter in Wendelstein

Corona-Impfungen für zwei führende Rathaus-Mitarbeiter und deren Angehörige sorgen im mittelfränkischen Wendelstein für Empörung. Die Impfungen für den Zweiten Bürgermeister, den Kämmerer, dessen Frau und Eltern seien rechtlich in Ordnung gewesen, da diese zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehörten, sagte der Erste Bürgermeister Werner Langhans (CSU) am Dienstag. Dennoch sei das Vorgehen zum Teil nicht optimal gewesen. Medien hatten zuvor über die Impfungen berichtet.

Der Zweite Bürgermeister und der Kämmerer sind nach Angaben von Langhans als Generalbevollmächtigter und Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft für eine Anlage für betreutes Wohnen zuständig. Beide kämen dort in Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohner, sagte Langhans. Die Frau des Kämmerers arbeite dort als Reinigungskraft.

Seine über 80 Jahre alten Eltern habe der Kämmerer impfen lassen, als bei einem Termin des mobilen Impfteams Dosen übrig geblieben seien. Diese wohnten aber nicht in Wendelstein (Landkreis Roth), sondern in einem Nachbarort. "Das schaut halt nicht so gut aus", sagte Langhans. Er könne verstehen, dass sich Bürger und Bürgerinnen, die für sich oder ihre älteren Angehörigen noch auf eine Impfung warteten, darüber ärgerten.

