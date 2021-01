Elternverband fordert Grundschulöffnungen in Eigenregie

Der Bayerische Elternverband fordert, dass Grundschulen in Eigenregie über Wechsel- oder Präsenzunterricht entscheiden sollen. Das soll gelten, sofern innerhalb der jeweiligen Schule keine Infektionen auftreten. "Lange Schulschließungen können die Kinder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen", argumentierten die Eltern am Dienstag.

26. Januar 2021 - 15:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein verschneites Verkehrsschild mit der Aufschrift "Schule". © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild/Archiv