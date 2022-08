Elfjähriger vor Ertrinken in Baggersee gerettet

Schweinfurt

Ein Elfjähriger ist aus einem Baggersee in Unterfranken gerettet und wiederbelebt worden. Das Kind war in dem See nahe Schweinfurt aus bisher ungeklärtem Grund untergegangen, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Mit der Hilfe von Zeugen fand die Feuerwehr den Bub am Donnerstag und brachte ihn ans Ufer. Der Rettungsdienst belebte ihn dort wieder. Ein Rettungshubschrauber flog den Elfjährigen ins Klinikum. Mit wem der Bub baden war, blieb nach Angaben der Feuerwehr erst einmal unklar.