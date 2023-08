Elfjähriger fährt auf provisorischer Rückbank mit

Ein Autofahrer hat einen Elfjährigen auf einer zusätzlich eingebauten Rücksitzbank in Schwaben mitfahren lassen. Die Polizei sei am Montag wegen eines bewusstlosen Fahrers auf die A8 nahe Günzburg gerufen worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der 35-Jährige habe jedoch nur geschlafen, weil er auf dem Seitenstreifen auf das Abschleppen seines Wagens wartete.

29. August 2023 - 15:58 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Günzburg Die Beamten fanden dann eine zusätzlich eingebaute Rücksitzbank im Auto, auf der den Angaben zufolge ein Elfjähriger mitgefahren war. Die Bank habe gewackelt und sei provisorisch auf einer losen Holzplatte verschraubt gewesen. Die Polizisten forderten den Fahrer und den 50-jährigen Beifahrer und Fahrzeughalter dazu auf, die Bank vor Ort auszubauen. Beide Männer erwartet den Angaben zufolge eine Anzeige.