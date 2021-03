Elektrojet-Bauer Lilium plant Börsengang in den USA

Der Münchner Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium bereitet den Gang an die Börse vor. Dafür habe Lilium mit der US-Mantelgesellschaft Quell eine Fusion vereinbart, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Lilium-Stammaktie soll an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert werden. Das Unternehmen erwarte aus der Ausgabe von Aktien und aus treuhänderisch verwalteten Barmitteln 830 Millionen Dollar (gut 707 Mio Euro). Mit dem Erlös solle der Start des kommerziellen Betriebs im Jahr 2024 finanziert werden.

30. März 2021 - 14:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Prototyp des ersten flugfähigen "Flugtaxis", der eVTOL - electric vertical take-off and landing Jet - des Herstellers Lilium, ist auf dem Digital-Gipfel ausgestellt. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

München Die senkrecht startenden, siebensitzigen Elektrojets sollen in Deutschland in Serie gebaut werden. Die Musterzulassung steht noch aus. Mit dem Flughafenbetreiber Ferrovial will Lilium in Florida zehn Start- und Landeplätze aufbauen. Lilium-Mitgründer und Vorstandschef Daniel Wiegand sagte: "Die heutige Ankündigung bringt uns dem Start unseres Passagierdienstes näher." Der Wert des fusionierten Unternehmens betrage 3,3 Milliarden Dollar. Die jetzigen Investoren wollen ihre Anteile in das kombinierte Unternehmen einbringen. Durch die Fusion mit der Mantelgesellschaft Qell bekommt Lilium rasch Zugang zum Kapitalmarkt. Quell-Chef Barry Engle sagte, sein Team habe Erfahrung bei "Geschäftsausbau, globaler Expansion, Kapitalgewinnung und der Schaffung langfristigen Unternehmenswerts". Lilium-Jets sollen senkrecht starten und landen, aber die Strecke mit Hilfe von Tragflächen wie konventionelle Flugzeuge zurücklegen. Damit sollen sie schneller und wirtschaftlicher sein als Wettbewerber. © dpa-infocom, dpa:210330-99-28465/2