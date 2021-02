Eisplatte zerstört Frontscheibe: Glück im Unglück

Eine Eisplatte vom Dach eines Lastwagens hat auf der A9 in Oberfranken die Windschutzscheibe eines Autos komplett zerstört. Der 52-jährige Fahrer des Wagens hinter dem Lkw blieb bei dem Unfall bei Helmbrechts (Landkreis Hof) am Montag dennoch unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

02. Februar 2021 - 11:31 Uhr | dpa

Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Helmbrechts Die Eisplatte hatte sich vom Anhängerdach des Sattelzugs gelöst. Der Fahrer hatte sein Dach vor dem Start den Angaben zufolge nicht vom Eis befreit. Er bekam eine Anzeige. © dpa-infocom, dpa:210202-99-267054/2