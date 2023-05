Eishockey-Talent Szuber erhält NHL-Einstiegsvertrag

Eishockey-Talent Maksymilian Szuber hat eine weitere Hürde auf dem erhofften Weg in die nordamerikanische Profiliga NHL genommen. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler vom deutschen Meister EHC Red Bull München hat einen drei Jahre gültigen Einstiegsvertrag bei den Arizona Coyotes erhalten. Das teilte das NHL-Team am Montag (Ortszeit) mit.

Die Coyotes hatten Szuber, der bereits zwei Einsätze für das deutsche A-Nationalteam absolvierte, im vergangenen Jahr in der sechsten Runde des NHL-Draft gezogen. Dabei sichern sich die NHL-Teams die Rechte an den weltweit größten Talenten eines Jahrgangs. Szuber kann sich fortan nun in den Trainingscamps in Arizona für einen Kaderplatz in Nordamerika empfehlen.