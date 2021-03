Eisbrocken kracht durch Frontscheibe: Lasterfahrer verletzt

Ein Eisbrocken hat in der Oberpfalz die Windschutzscheibe eines Lastwagens durchbrochen und den Fahrer verletzt. Der 37-Jährige sei mit seinem Wagen durch einen Tunnel in Furth im Wald (Landkreis Cham) gefahren, als ihm ein anderer Transporter entgegenkam, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von dessen Abdeckplane habe sich am Montag der Eisklumpen gelöst und sei auf die Frontscheibe des Lasters gekracht.

09. März 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Furth im Wald Glassplitter verletzten den 37 Jahre alten Fahrer leicht an der Hand. Auch sein Handy und sein Tablet-Computer wurden beschädigt. Der Fahrer des anderen Lastwagens fuhr den Angaben zufolge weiter. Nach ihm wird nun gesucht. © dpa-infocom, dpa:210309-99-751749/2