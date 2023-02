Eintracht-Sportvorstand: Trapp muss Nummer 1 im Tor werden

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat sich klar für Kevin Trapp als neuen Stammtorwart in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen und den verletzten Manuel Neuer für dessen jüngste Interview-Aussagen deutlich kritisiert. Im TV-Sender Bild antwortete Krösche am Sonntag auf die Frage, ob Trapp (32) nach dem Ausfall von Neuer jetzt die neue Nummer eins im DFB-Tor werden müsse: "Ja, das würde ich sagen. Was seine Leistungen betrifft, ist er derzeit der beste deutsche Torwart."

05. Februar 2023 - 11:15 Uhr | dpa

Krösche spricht sich für Kevin Trapp als neue Nummer 1 im DFB-Tor aus. © Christian Kolbert/dpa/Archivbild