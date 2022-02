Einsatz wegen Familienstreits: Betrunkener greift nach Waffe

Bei einem Polizeieinsatz wegen eines Familienstreits in Altenstadt (Wetteraukreis) hat ein betrunkener Mann versucht, einem Beamten seine Dienstwaffe zu entreißen. Nach einer Rangelei sei es den Polizisten jedoch gelungen, dem 52-Jährigen Handfesseln anzulegen und die Situation unter Kontrolle zu bekommen, teilte die Polizei Mittelhessen am Dienstag mit. Verletzt worden sei bei dem Einsatz am Montagabend niemand. Ein erster Atemtest bei dem Betrunkenen habe einen Alkoholgehalt von 1,6 Promille ergeben.

01. Februar 2022 - 17:26 Uhr | dpa

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Altenstadt Besorgte Anwohner seien wegen lauten Geschreis und weinender Kinderstimmen auf den Streit aufmerksam geworden und hätten die Polizei verständigt. Gegen den Familienvater werde nun wegen Widerstands gegen Beamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.