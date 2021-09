Einjähriges Mädchen sperrt sich im Auto ein

Ein einjähriges Mädchen hat in Unterfranken seine Mutter aus deren Auto ausgesperrt. Zuvor habe die Frau in Kreuzwertheim im Landkreis Main-Spessart dem Kind, das im Auto saß, den Fahrzeugschlüssel zum Spielen gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann habe die Kleine auf den Schlüssel gedrückt und den Wagen somit von innen verriegelt. Die Feuerwehr öffnete am Montag schließlich das Auto.

28. September 2021 - 12:29 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Kreuzwertheim © dpa-infocom, dpa:210928-99-393834/2