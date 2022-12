Zellingen

Ein Einfamilienhaus ist im Landkreis Main-Spessart ausgebrannt. Dabei ist ein Schaden von rund 200.000 Euro ist entstanden. Ursache für das Feuer sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Rund 70 Einsatzkräfte löschten den Brand am Samstagabend in Zellingen. Verletzt wurde niemand; die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause.