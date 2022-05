Eine Verletzte und hoher Schaden nach Brand

Oberkotzau

Einen Schaden von etwa 100.000 Euro hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberkotzau (Landkreis Hof) verursacht. Eine Wohnung im Erdgeschoss brannte am Freitag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 70-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Hausbewohner blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.