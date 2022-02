Eine Million Liter Gülle fließt durch Bach

Reichenberg

Rund eine Million Liter Gülle ist aus einer Biogasanlage in Reichenberg bei Würzburg ausgetreten und in einen Bach geflossen. Über eine Länge von mehreren Kilometern sei die Gülle am Dienstagmorgen durch das Bachbett bis ins Würzburger Stadtgebiet geflossen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten dann einen Damm errichtet und die übelriechende Flüssigkeit so gestoppt. Zuvor hätten Feuerwehrleute bereits große Mengen Gülle aufgefangen. Nun werde sie abgepumpt. Wie ein Polizeisprecher sagte, ermittelt die Wasserschutzpolizei gerade zur Ursache des Unglücks.