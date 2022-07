Einbrüche in Tanzschulen: Diebe stehlen Geld und Elektronik

Erlangen

In derselben Nacht ist in zwei Tanzschulen in Erlangen eingebrochen worden. Am einen Standort nahmen die Täter zwischen Freitag und Samstag Bargeld, Elektronik und einen Firmenwagen mit, aus der anderen Tanzschule wurden Elektronikartikel gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa gehören die Tanzschulen demselben Inhaber. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Einbrüche.