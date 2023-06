Einbruch in Traunsteiner Juweliergeschäft: Hohe Beute

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Traunstein

Schmuck im Wert von 50.000 Euro haben Diebe nach ersten Schätzungen bei einem Einbruch in ein Traunsteiner Juweliergeschäft erbeutet. Mit einem Kanaldeckel hätten die Unbekannten am frühen Samstagmorgen die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass mindestens drei Täter beteiligt waren. Sie stahlen eine noch unbekannte Anzahl an Schmuckstücken aus der Auslage und flüchteten.