Einbruch in Metzgerei: Dieb klaut ein Stück Kuchen

Erkheim

Weder Geld noch Fleisch oder Wurst, sondern ein Stück Marmorkuchen hat ein Einbrecher in einer Metzgerei in Erkheim (Landkreis Unterallgäu) mitgehen lassen. Der bislang unbekannte Täter hatte sich Zugang zum Ladenbereich der Metzgerei verschafft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dem Inhaber fiel dann auf, dass nach dem Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag kein Bargeld, aber ein Stück seines Kuchens fehlte.