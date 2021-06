Einbrecher versteckt sich in Kühlschrank

Ein Einbrecher hat sich in einem schwäbischen Wirtshaus in einem Kühlschrank vor der Polizei versteckt. Nach Angaben vom Sonntag hatte eine Anwohnerin am frühen Samstagmorgen verdächtige Geräusche aus der Gaststätte in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten entdeckten daraufhin einen 40-Jährigen im Kühlschrank. Er war den Erkenntnissen nach über eine Leiter durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude eingestiegen und habe sich dann versteckt.

27. Juni 2021 - 13:50 Uhr | dpa

