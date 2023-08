Einbrecher stiehlt Briefmarken im Wert von Zehntausend Euro

Bayreuth

Ein Einbrecher hat in einem Bayreuther Lottogeschäft Briefmarken im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Der Täter stahl eine große Menge an Marken aus einem Tresor, den er im Geschäft aufgebrochen hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend floh er unerkannt. Die Tat fand nach Erkenntnissen der Polizei zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen statt. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.