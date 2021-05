Einbrecher seilen 200-Kilo-Tresor aus dem Rathausfenster ab

Einen 200 Kilogramm schweren Tresor haben Unbekannte aus dem Rathaus der Gemeinde Tittling (Landkreis Passau) gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter am Wochenende über ein gekipptes Fenster in das Gebäude ein und errichteten einen Seilzug, über den sie den Tresor ins Freie brachten. Darin hätten sich Bargeld und Datenträger befunden. Der finanzielle Schaden liege im unteren fünfstelligen Bereich, der Verlust der Daten wiege schwerer, hieß es. Die Einbrecher hatten zudem mehrere Büros durchwühlt.

17. Mai 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Tittling © dpa-infocom, dpa:210517-99-631493/2