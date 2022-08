Ein Toter und eine Schwerverletze nach Zusammenstoß

Buchloe

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller ist ein Mann getötet worden. Die mitfahrende Frau des verstorbenen Rollerfahrers wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Unfall ereignete sich zwischen Buchloe und Waal (Landkreis Ostallgäu). Die ältere Autofahrerin wurde nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Informationen zur Unfallursache und zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.