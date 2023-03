Ein Toter und ein Verletzter bei Unfall auf der A93

Ein 75-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 93 gestorben und ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Der 75-Jährige war am Donnerstag nahe Weiden in der Oberpfalz mit seinem Sprinter auf die A93 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Aus bisher ungeklärtem Grund bremste er auf dem rechten Fahrstreifen stark ab, weswegen ihm ein 61 Jahre alter Autofahrer hinten auffuhr. Beide fuhren auf den Standstreifen, wobei der Sprinter nach Polizeiangaben zum Teil noch in die rechte Fahrspur hineinragte.

02. März 2023 - 18:11 Uhr | dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Weiden Als der 75-Jährige aussteigen wollte, krachte der 27 Jahre alte Lastwagenfahrer auf der rechten Fahrspur in das linke Heck des stehenden Fahrzeugs. Der Ältere erlitt dabei laut Polizei tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw kam ins Schleudern und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der verletzte 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 61 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro.