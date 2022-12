Ein Toter und drei Verletzte bei Unfall in Mittelfranken

Neunkirchen am Sand

Bei einem Unfall in Mittelfranken ist ein Autofahrer gestorben, drei weitere Männer sind mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 56 Jahre alter Mann am Donnerstag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 14 bei Neunkirchen am Sand (Landkreis Nürnberger Land) unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 18-jähriger Beifahrer und die zwei 28 Jahre alten Männer im Transporter wurden mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die B14 war für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.