Ein Toter nach Zimmerbrand in Hotel gefunden

Zwiesel

Nach einem Zimmerbrand in einem Hotel in Zwiesel im Landkreis Regen ist ein Toter gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Mann nach ersten Erkenntnissen um einen 35 Jahre alten Angestellten des Hotels. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Morgen löschen und fand in dem Zimmer dann die Leiche. Staatsanwaltschaft und Kripo in Deggendorf haben die Ermittlungen übernommen.