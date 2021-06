Ein Toter nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2125 in Passau ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann am späten Samstagabend kurz vor der Auffahrt Passau-Nord zur A3 auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Wagen zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

13. Juni 2021 - 09:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blaulicht und der LED-Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Passau © dpa-infocom, dpa:210613-99-971642/2