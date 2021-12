Ein Toter bei Wohnungsbrand in Würzburg

Ein 76 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Würzburg ums Leben gekommen. Man habe noch versucht, ihn am Sonntagabend vor Ort wiederzubeleben, was jedoch erfolglos geblieben sei, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst noch ungeklärt.

20. Dezember 2021 - 07:42 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Würzburg