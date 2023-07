Ein Toter bei Unfall im Grenzgebiet Bayern-Österreich

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Reisebus unweit der Grenze zwischen Bayern und Tirol ist am Montagnachmittag ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 19 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Deutschland prallte in Ehrwald auf österreichischer Seite aus zunächst unbekannter Ursache gegen den entgegenkommenden Bus und wurde daraufhin mit seinem Wagen in das Bachbett der Loisach geschleudert, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

24. Juli 2023 - 19:39 Uhr | dpa

Der Hinweis "Gefahr" leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ehrwald Im Bus wurden zwei Personen verletzt. Nach ersten Informationen soll es sich um die Reiseleiterin und den Fahrer handeln. In dem Reisebus befanden sich demnach etwa 50 Insassen. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtete, sei eine Reisegruppe aus dem Raum Chemnitz in dem Bus gewesen, die nach Tirol in den Urlaub unterwegs war. Die Businsassen sollten in Garmisch-Partenkirchen im Krankenhaus untersucht werden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim berichtete, sorgte die Sperrung der Straße in Tirol auch auf der Bundesstraße 23 in Bayern für erheblichen Stau.