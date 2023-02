Ein Jahr nach S-Bahn-Unfall gehen Ermittlungen weiter

Fünf Tote in Garmisch, ein Toter bei Schäftlarn und ein glimpflicher Ausgang kürzlich bei Peiting - es war eine traurige Serie von Bahnunglücken in Oberbayern, die vor einem Jahr begann: Am 14. Februar stießen bei Schäftlarn zwei S-Bahnen zusammen.

12. Februar 2023 - 09:11 Uhr | AZ/dpa