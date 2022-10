Ein Drittel der Bayern fürchtet Geldnot

Ein Drittel der Menschen in Bayern fürchtet einer repräsentativen Umfrage des Meinungs- und Marktforschungsinstituts GMS zufolge, aufgrund der Inflation und der gestiegenen Energiepreise zu wenig Geld zum Leben zu haben - und zwar trotz Einsparungen und Verzicht. Insgesamt blicken die Menschen pessimistisch in die Zukunft. So antworteten 50 Prozent der Befragten, sie hätten eher Befürchtungen und lediglich 14 Prozent sagten, sie blickten eher mit Zuversicht nach vorne.

26. Oktober 2022 - 06:42 Uhr | dpa

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Illustration