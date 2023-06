Eichhörnchenbrücke soll viele Tierleben retten

Eine Eichhörnchenbrücke soll in Memmelsdorf bei Bamberg Eichhörnchen von einer gefährlichen Straße fernhalten. Rund 20 der Nagetiere seien bisher Jahr für Jahr auf der Ausfallstraße in den Ortsteil Meedensdorf überfahren worden, erzählt Baumpfleger und Baumkletterer Michael Schenzel. Er hatte gemeinsam mit einem Kollegen die Seilbrücke aufgehängt und von einem Baum zum anderen gespannt.

Memmelsdorf

In mehreren Metern Höhe soll das dicke Polypropylen-Seil die Eichhörnchen über die gefährliche Straße führen. An beiden Enden der Brücke ist je ein Futterkasten angebracht, der die Hörnchen anlocken soll. Mit zwei Wildkameras wollen Tierschützer beobachten, ob die Tiere die Seilbrücke nutzen.

Bisher gibt es nur wenige Eichhörnchenbrücken in Deutschland. Außer in Memmelsdorf wurden bisher in Berlin, München, Trier (Rheinland-Pfalz), Vlotho (Nordrhein-Westfalen) und im oberbayerischen Krailling (Landkreis Starnberg) Seile gespannt, die die flinken Nager von Straßen fernhalten sollen.