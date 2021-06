Ehestreit um Plüschtier: Frau verletzt

Ein Plüschtier hat bei einem Ehepaar aus Unterfranken einen so heftigen Streit ausgelöst, dass nun die Polizei ermittelt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde bei der Auseinandersetzung in Brendlorenzen (Landkreis Rhön-Grabfeld) die Frau verletzt. Die Frau habe aus dem Auto ihres Noch-Ehemannes ein Plüschtier holen wollen, doch der Mann habe es ihr wieder abgenommen.

11. Juni 2021 - 12:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Brendlorenzen Dabei soll er sie so heftig auf die Motorhaube des Wagens gedrückt haben, dass sie sich verletzte. Zudem soll er losgefahren sein, als die Frau sich noch ins Auto gebeugt hatte, um sich von ihren darin sitzenden Kindern zu verabschieden. Sie habe sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Gegen den Mann habe sie Anzeige erstattet. © dpa-infocom, dpa:210611-99-951209/2