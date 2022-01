EHC Red Bull ohne deutsches Olympia-Quintett gegen Tampere

Der EHC Red Bull München muss ohne sein deutsches Olympia-Quintett für das Halbfinale in der Champions League gegen Tappara Tampere planen. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass sich die Nationalspieler wie geplant am Montag in Mannheim zum Treffpunkt einfinden sollen. Am 2. Februar will Bundestrainer Toni Söderholm mit der Mannschaft nach Peking fliegen.

27. Januar 2022 - 14:11 Uhr | dpa

Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild