E-Bike-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Motorrad

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 80-Jährige am Sonntagnachmittag im Bereich einer Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der Mann einfach los und krachte auf seinem Fahrrad mit dem 24-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

04. Oktober 2021 - 05:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Markt Wald © dpa-infocom, dpa:211004-99-470276/2