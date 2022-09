Drogenhandel in Millionenhöhe: Vier Erlanger in U-Haft

Vier Erlanger sollen mit illegalen Drogen in Millionenhöhe gehandelt haben. Die Polizei nahm bereits im Mai einen ersten Verdächtigen fest, drei weitere Festnahmen folgten vergangenen Mittwoch, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Dem zuerst festgenommenem 29-Jährigen wird illegaler Handel mit knapp 500 Kilogramm Cannabisprodukten und mehreren Hundert Gramm Kokain vorgeworfen. Er ist in Untersuchungshaft.

23. September 2022 - 11:42 Uhr | dpa

Erlangen Ermittlungen nach der ersten Festnahme führten laut Polizei zu den drei anderen Verdächtigen im Alter von 26, 28 und 32 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, mit mehr als 200 Kilogramm Cannabis gehandelt zu haben. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei fünf Wohnungen in Erlangen und nahm dabei die drei Männer fest. Mittlerweile sind auch sie in Untersuchungshaft.