Drogenfund: Verdächtiger springt aus Fenster

Ein Mann ist in Nürnberg bei der Durchsuchung seiner Wohnung wegen des Verdachts auf Rauschgift aus einem Fenster gesprungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm sie den 24-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung fest. Auf seiner Flucht warf der Mann auch einen Behälter in ein Gebüsch, der aber von Spürhunden gefunden wurde. Ob es sich beim Inhalt um Drogen handelte, blieb vorerst unklar.

19. April 2023 - 14:11 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nürnberg In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten kleinere Mengen Marihuana, Haschisch, Kokain und Rauschgiftutensilien. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels.