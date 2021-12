Drogen und falsche Impfausweise gefunden: Mann in U-Haft

Mehrere gefälschte Impfausweise, etwa ein Kilo Haschisch und circa 30 Gramm Kokain haben Polizisten bei einem 29-Jährigen in Schweinfurt gefunden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hätten Ermittlungen zu dem Verdacht geführt, dass der Mann mit falschen Impfzertifikaten handele, sagte ein Sprecher. Bei einer Durchsuchungsaktion am Dienstag seien schließlich in der Wohnung des Mannes falsche Ausweise in geringer Zahl gefunden worden. Auf die Rauschmittel stießen die Beamten mithilfe eines Spürhunds. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

17. Dezember 2021 - 17:03 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schweinfurt