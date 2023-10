Dreimal Feuer nahe Gewerbegebiet: Verdacht auf Brandstiftung

Polling

Mehrere Feuer an verschiedenen Stellen in und bei Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) haben am Montag Feuerwehr und Kriminalpolizei beschäftigt. Die Ermittler gingen von vorsätzlicher Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Morgen sei der Hinweis eingegangen, dass es in einem Gewerbegebiet an einer Geothermieanlage brenne. Es seien dort drei Baufahrzeuge in Flammen gestanden und von der Feuerwehr gelöscht worden. Zudem habe ein Kabelschacht an der Bahnstrecke Mühldorf am Inn - Freilassing gebrannt, was den Bahnverkehr eingeschränkt habe. Ein drittes Feuer habe es an einem Holzrückewagen in einem nahen Waldstück gegeben. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Euro-Bereich liegen, hieß es. Die Kripo ermittelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.