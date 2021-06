Dreijährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein drei Jahre altes Mädchen ist in Frasdorf (Landkreis Rosenheim) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Frasdorf

Der Autofahrer habe das Kind beim Einfahren in ein Grundstück übersehen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen sei nach dem Unfall am Freitagnachmittag mit dem Verdacht auf lebensbedrohliche Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.

