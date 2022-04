Dreijährige stürzt von Traktor und wird schwer verletzt

Vorra

Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Sturz von einem Traktor schwer verletzt worden. Der 34-jährige Vater war mit seinen beiden Kindern bei Vorra (Nürnberger Land) unterwegs, als das Mädchen aus zunächst ungeklärter Ursache von dem Traktor fiel, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Dabei wurde das Kind vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Verletzte am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht. Am Donnerstagmorgen befand sie sich in stabilem Zustand.