Drei Verletzte nach Unfall an Kreuzung

Bei einem Unfall mit vier Autos an einer Kreuzung in Fuchsstadt (Landkreis Bad Kissingen) sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag übersah ein 71-jähriger Autofahrer am Samstagmittag beim Überqueren einer Bundesstraße den Wagen eines vorfahrtsberechtigten 31 Jahre alten Mannes, so dass beide Pkw kollidierten.

22. November 2020 - 09:40 Uhr | dpa

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa/Illustration

Fuchsstadt Dabei wurde das zweite Fahrzeug gegen das eines 45-jährigen Fahrers geschleudert, der an der Kreuzung gewartet hatte, um auf die Bundesstraße aufzufahren. Sein Auto wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf ein dahinter wartendes Fahrzeug einer 60-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurden der 31-Jährige sowie seine 25 Jahre alte Beifahrerin und der 45-Jährige verletzt. Der 71-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung.