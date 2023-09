Drei Verletzte bei Verfolgungsfahrt mit Polizei

Bei einer Verfolgungsfahrt in Oberbayern sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich ein Autofahrer am Mittwochmorgen auf der B300 bei Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) einer Polizeikontrolle entziehen wollen und war in seinem Wagen mit mehr als 200 Stundenkilometern geflüchtet.

06. September 2023 - 07:45 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hohenwart Auf der Verfolgungsfahrt stieß ein Streifenwagen mit einem unbeteiligten Auto zusammen, dessen Fahrer schwer verletzt wurde. Auch beide Beamten im Dienstauto wurden verletzt. Der flüchtende Autofahrer konnte sich zunächst noch weiter entfernen, fuhr seinen Wagen aber wenig später fest, wie es hieß. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.